Comme prévu leà 199 $ est si populaire qu'il se vend déjà vite et partout aux states.Le bundle est en rupture de stock chaque fois que la liste correspondante est mise à jour sur des sites commeet d’autres détaillants en ligne. Cela montre que la demande dépasse le stockattribué à chaque détaillant malgré qu'il soit beaucoup plus élevé que l'an dernier.Ce n'est pas tout, c'est également le numéro 1 des ventes de matériel surà l'heure actuelle, juste derrièrel'abonnement PS Plus d'un an, vendu au prix de 39,99 $ au lieu de 59,99 $.