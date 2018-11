Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Deux jours se sont écoulés depuis le lancement des jeux Pokemon Let's Go Pikachu/Eevee dans le monde entier. Bien que nous n’ayons pas encore de chiffres de vente, les choses semblent aller pour le mieux.Mat Piscatella, analyste de jeux vidéo au sein du groupe américain NPD, a déclaré que les jeux Pokemon Let's Go Pikachu/Eevee se vendaient un peu mieux que ce à quoi il s’attendait. Il a également souligné le bon bouche à oreille autour des jeux et la position de leader qu’il occupe en tant que jeu n ° 1 sur Twitch.Il a ajouté que c'était un «énorme soulagement» et a qualifié le lancement des jeux comme le plus important pour l'industrie du jeu vidéo en 2018. La question est maintenant de savoir si les jeux Pokemon Let's Go Pikachu/Eevee continueront de se vendre en décembre et dans les mois à venir...Source : https://www.resetera.com/threads/pok%C3%A9mon-let%E2%80%99s-go-tracking-better-than-expectations-including-in-ancillary-metrics.81758/