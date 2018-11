-----------------------------------------

En l'an 198 du calendrier solaire, le monde fait face au phénomène de combustion humaine où l'humanité peut s'enflammer sans prévenir et se transformer en "torche humaine". Les membres des brigades spéciales Fire Force du royaume de Tokyo cherchent à découvrir les raisons de ce phénomène et parmi eux se trouve Shinra Kusakabe, surnommé le démon, qui intègre la 8e brigade pour éradiquer le phénomène de combustion humaine et découvrir la vérité sur l'incendie ayant coûté la vie à sa mère et son frère, il y a douze ans.