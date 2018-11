Alors j'ai jamais joué aux autres opus de cette vieille série et celui-ci se passe 150 ans après les aventures du premier. C'est un RPG dungeon-crawler très Old School et assez difficile à appréhender car c'est très profonds mais j'y reviendrai plus en détail sur sa profondeur.Alors il y a 4 Races Humain, Dwarf, Elf, et Trow répartis sur plusieurs classes comme Brigand, Combattant ,Barde et Adepte. Les combats se font de manière classique au tour par tour sur une grille de 4 x 4 et nous disposons évidemment de plusieurs attaques et sorts suivant nos classes et nos companions. là ou ça devient déjà plus profond c'est qu'il y a Il y a au total 4 arbres de compétences par personnage, une septantaine de compétences pour chaque archétypes, Le combats sont difficiles et demandent beaucoup de concentrations et de bien gérer ces pions ça devient véritablement une sorte de partie d'échec et quand on réussi un combat sur des adversaires plus hauts lvl on a un véritable sentiment d'accomplissement.Sinon que dire c'est un projet Kickstarté à 1,8 Millions fait par une petite équipe donc ce n'est pas un Blockbusters, Techniquement c'est pas folichons sans être moche en 4K paramètres Ultra, il y quand même une histoire qui est bonne à suivre pour le moment ça se laisse raconter bien que ce n'est pas très passionnant, des quêtes diverses et variés avec des choix de dialogues, il y a 350 voix différentes pour les PNJs et ceux-ci ne manques pas d'humour et c'est un aspect du jeu que j'apprécie beaucoup, Le jeu possède également une partie exploration avec des casses têtes et autres énigmes qui tiennent pas le joueur par la main mais ne sont pas insurmontables non plus. Les Lieux sont charmant par moment ça m'a fait penser à Fable ou à Skyrim, les donjons sont long bien construit, avec des raccourcis à débloquer, des pièges et bien évidemment des énigmes et des combats c'est très variés et agréable à parcourir.Après Voilà j'ai environ 22 heures de jeu pour le moment je l'ai pas encore terminé mais j'accroche bien pas par sa narration mais plus dans le gameplay et l'exploration, le système d'inventaire est pas très bien foutu et fouillis et les sauvegardes ne sont pas automatiques c'est à l'ancienne il faut activer des points de sauvegardes et parfois c'est assez mal traduit et j'ai noté quelques ralentissement avec une 1080 Ti mais en dehors de ça c'est mon coup de coeur de l'année un très bon système de combats au tour par tour, une DA soignée ( sauf quelques Zones pas terribles ) une narration qui se laisse suivre, un sentiment d'exploration excellent et une belle durée de vie mais surtout l'OST est Grandiose c'est magnifique j'ai rarement entendu une OST pareil, elle m'a juste fait voyagé dans un autre Monde c'est principalement du chant Gaelique mais c'est SublimeJe mets juste un aperçu mais il y a 100 pistes audios dans le jeu et toutes sont excellentesVoilà à un petit avis à chaud pour l'instant peut-être que je ferrai un test plus tard...