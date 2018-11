Le magazinea récemment livré son verdict concernant l'élection de la meilleure innovation de l'année 2018.Finalement, c'est l'de Microsoft l'heureuse élue, devançant 49 autres produits répartis dans différentes catégories : Accessibilité, Architecture et design, Sport/Fitness et bien d'autres encore.Le constructeur américain a passé deux ans a confectionner son contrôleur. Il a été aidé par des associations spécialisées dans l'aide aux personnes à handicaps telles queou bienLe pad se présente comme une sorte de tablette rectangulaire dotée de gros boutons facilitant l'accès.Sobre et élégant, l'accessoire peut aussi être personnalisable que ce soit avec le paramétrage des touches, via la possibilité d'y connecter des manettes ou encore grâce à des boutons atteignables avec les pieds par exemple.Lemagazine a loué la capacité du contrôleur a réellement amener le jeu vidéo à tous le monde et son design travaillé.Vous pourrez retrouver la liste complète des produits en lice pour le prix de la meilleure innovation de l'année 2018 dans le lien plus bas.