Voici mon Premier Avis sur le jeu Red Dead Redemption 2 :Oui, le jeu est beau, voire même très beau, notamment au niveau des paysages et de la faune, oui, le jeu fourmille de détails rendant le tout plus cohérant et vivant, oui c'est l'un des open-world le plus impressionnant, mais à trop vouloir en faire, Rockstar aurait-il oublié l'essentiel? C'est-à-dire faire un jeu un peu moins ennuyant.J'ai adoré le premier, et son Extension Undead Nightmare, car tu avais toujours l'impression d'avancer. Dans Red Dead Redemption 2, j'ai l'impression de stagner constamment. L'histoire n'aide pas vraiment non plus, faisant un peu redite je trouve.Par contre, je dois avouer qu'Athur Morgan est un poil plus charismatique que le héros du premier, John Marston. Le gameplay assez lourd ne me dérange, y étant habitué. Par contre, ça commence à être irritant dans le camp, ou tu ne peux pas courir.Le jeu a aussi quelques bug mineur, comme des objets ou des chevaux flottants ou disparaissant bizarrement, mais ça reste soft comparé à Red Dead Redemption : Undead Nightmare, bourré de bug sur Xbox one.On ne reviendra pas sur le début du jeu, qui est selon moi un calvaire. J'avais espéré qu'en poursuivant, ça s'améliorait, et j'ai bien entamé le chapitre 3, et même si c'est beaucoup mieux, ce n'est pas ça que me force à mettre le jeu lorsque j'allume ma Xbox One.Mais le gros point noir reste le fait que certaines missions t'oblige à tuer des civiles. Dans le premier, tu avais plus de liberté je trouve, ce qui me plaisait vu que je voulais incarner un homme bon. Là, on a limite pas le choix d'être « méchant ».J'ai limite plus de plaisir à jouer aux dominos avec Abigail Marston au camp que de progresser dans l'histoire, c'est dire. Si un jour, on m'aurait dit que je me ferais autant ch… sur le jeu Red Dead Redemption 2, je l'aurais jamais cru. Je vais devoir me forcer pour poursuivre…Afin bref, même si ça reste un jeu marquant de cette année, pour le travail fait sur les détails sur l'ensemble du monde proposé, ça va être compliqué pour moi d'y plonger vraiment, à l'inverse du premier que j'ai dévoré, deux fois…