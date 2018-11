La box du jeu Zoids Wilds: King of Blast se version Japonaise se dévoile.Le jeu sera disponible le 28 Février au Japon, pour le moment aucune infos ni vidéo sur le jeu.Malheureusement, je pense qu'il y a très peu de chance de le voir débarquer chez nous.

posted the 11/18/2018 at 04:08 PM by leblogdeshacka