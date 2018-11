L’application Xbox Design Lab est désormais disponible sur le Microsoft Store sur votre PC et Xbox One. Vous pouvez dès à présent exprimer votre art en créant votre propre manette totalement personnalisable, bien installé au chaud au fond de votre canapé. Microsoft ayant facilité l’utilisation de l’application, vous n’aurez aucun mal à arriver au bout de votre projet. Vous pourrez directement retrouver l’application sur le marché des applications sur votre Xbox ou alors dans l’onglet « Périphériques » de l’application PC. Tout ça arrive à point nommé, juste avant le Black Friday de Microsoft, qui offrira une remise de 10€ sur tout les contrôleurs Xbox Design Lab du 23 au 26 novembre.

posted the 11/18/2018 at 03:16 PM by gat