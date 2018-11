Dernièrement j'ai ressorti mes lunettes 3D cachées bien au fond du meuble TV pour une petite session de jeu.Pour rappel à ceux qui n'ont jamais joué à un jeu en 3D, l'expérience n'est en rien comparable à un film, l'effet est beaucoup plus saisissant, peu de perte de luminosité et de couleur.Je me rappelle à l'époque de(PC/PS4) qui était magnifique en 3D stéréo et est clairement le type de jeu pour une expérience parfaite avec les lunettes.J'ai découvert le bloget son logicielqui rend compatible sur PC un très grand nombre de jeu tout en étant facile d'utilisation. Ayant une carte graphique Geforce j'utilise donc les pilotes nVidia 3D vision.Voilà pour cette petite intro et pour revenir au titre de l'article j'ai donc testé Abzû dernier jeu des créateurs de Flower et Journey. Et là, c'est la baffe ! L'effet de profondeur donne le vertige, le jeu déjà magnifique en 2D nous immerge d'autant plus en 3D. On reste à flâner au milieu des bancs de poissons. Difficile à retranscrire dans un article je ne vous le conseille que vivement de le tester si vous avez la chance d'avoir un équipement adapté.Je vous laisse avec quelques screenshots maison en format JPS, il faut les enregistrer et les regarder via le logiciel "Visionneuse de photo NVidia 3D Vision" sinon ça ne fonctionne pas. Il y a peut être d'autres logiciels mais je n'ai pas testé.