Salut à tous, nouveaux votes après celui des boss que vous avez trouvez les plus hard dans Bloodborne et de The Witcher 3 Vs Skyrim.Tout est dans le titre, lequel de ces deux jeux avez vous préférez et pourquoi ?Pour ma part je préfère Tropical Freeze, même si j'avoue avoir adoré le Returns. Plus variés dans ses mondes malgré le nombre restreint et je trouvais les boss plus réussi dans celui là. Et les niveaux aquatiques absolument somptueuxDes niveaux tous globalement très réussi avec un jeu qui mine de rien propose assez de challenge. Et la bande son OMG comment ne pas l'évoquée quoiDonkey Kong Country Returns (0 vote)Donkey Kong Country Tropical Freeze (2 votes)