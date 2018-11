Hello bonjour la compagnie,je me suis trouvé pas plus tard qu'hier cette magnifique résine a prix cassé :Bien sur il y a une explication au prix mini que j'ai payé, il manque un bras a vegeta.Du coup question : Est ce que quelqu'un saurait si il y a moyen de se faire faire un bras quelque part ? Genre sculpteur ou peut etre avec imprimante 3d, ou bien aurait d'autres idées , meme juste pour camoufler ca déja en attendant !Merci bien!

Who likes this ?

posted the 11/18/2018 at 09:39 AM by fuji