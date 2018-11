Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :On commence avec le Trophée aide Akira. Il est issu de la Saga Virtua Fighter et possède la même apparence que dans son jeu d'origine. Il dispose d'une grande variété d'attaques, dont son emblématique Tetsuzankou. Au moment de disparaître, il lance sa réplique culte. Pour l'anecdote, la projection avant de Bayonetta est aussi basée sur le Tetsuzankou.Le Stage Stade Pokémon fait son retour après dix ans d'absence. En plus de son aspect de base, il alterne entre différentes transformations : Feu, Eau, Roche et Plante.Il existe différents types d'esprits : attaque, défense et saisie. Le type attaque a l'avantage sur le type saisie, le type saisie a l'avantage sur le type défense et le type défense a l'avantage sur le type attaque. Il faudra donc utiliser des esprits qui donnent l'avantage contre ceux de votre adversaire.La musique "Seaskape" est issue du jeu Splatoon. Le nouvel arrangement de Hirokazu Tanaka lui confère une atmosphère plus décontractée avec plus de maturité.On passe ensuite Combattant Little Mac. Boxeur avant tout, Little Mac ne distribue que des coups de poings pour se battre, jamais de coups de pieds. Remplir sa jauge de K.-O. permet d'utiliser son uppercut K.-O., une attaque spéciale pouvant changer le cours d'un combat. Pour son Smash final, il se transforme en Giga Mac et fait pleuvoir les coups.Le Combattant Meta Knigh, en plus d'avoir de nombreuses attaques rapides, peut effectuer cinq sauts d'affilée. Ses attaques spéciales le laissent vulnérable un court instant. Son Smash final, Illusion ténébreuse, consiste en un enchaînement rapide d'attaques aériennes. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://twitter.com/SmashBrosJP/status/1063238220287279104