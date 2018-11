HelloJ'ai écrit un petit dossier sur pourquoi je pense que le demat' a été bénéfique à l'industrie du jeu vidéo :Pour résumer, cela a permis un meilleur accès aux jeu dans certaines zones de la planète, cela a permis de relancer les jeux indépendant, qui ont tendance à être plus créatif, et cela permet de découvrir plein de jeux, via les games with gold et le Xbox Game Pass.Alors certes, on ne peut pas revendre ses jeux, et certains ont des connexions pourries, mais les jeux démat' ne sont pas si néfastes que ça, non ?