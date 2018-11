Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evol :Sur Amazon Japon, si vous voulez laisser un avis sur le jeu, vous obtiendrez le message suivant : « Désolé, mais nous n'acceptons pas de commentaires sur ce produit. En raison d'activités inhabituelles et d'autres raisons, nous avons un nombre de critiques limitées pour ce produit. » L'année dernière, lorsque les jeux Pokemon Ultra Sun et Ultra Moon ont été publiés, un grand nombre de critiques négatives sont parues sur Amazon Japan, faisant du jeu le moins bien noté de la Saga Pokemon. L’interdiction des critiques de clients pour les jeux Pokemon Let GO Pikachu/Eevee pourrait être vue comme une tentative de suppression de ces critiques, qu’elles soient créées par des trolls ou par de vrais utilisateurs…Source : https://nintendosoup.com/amazon-japan-disables-customer-reviews-for-pokemon-lets-go-pikachu-eevee/