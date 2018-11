Modèle : EA812O000-Q11 taille 41En rupture de stock chez Zalando et sur le site officiel Armani (pas de taille 41)Beaucoup de sites les vendent à 40/60€, des fausses de Chine probablement. Impossible de les trouver ailleurs que sur Zalando ou le site officiel mais pas de taille 41Connaissez vous des sites fiables qui proposent ces chaussures ? 215€ max hors solde (mais je vais attendre le Black Friday ou les soldes en Janvier pour payer moins cher)

posted the 11/17/2018 at 07:58 PM by ioop