Mes petits lapins, aujourd’hui je vais sortir des sentiers battus du retro gaming que j'affectionne tout particulièrement pour vous parler d’une série que j’aime tout particulièrement : Red Dead !



Alors j’en vois certains au fond qui grommellent « ouais c’est pas du retrogaming, c’est un jeu trop actuel ! Pourquoi tu te fourvoies dans ce type de vidéo ? Nous on veut des vieux trucs des années 80 ! ».



Et puis cette série n’a nullement besoin de la moindre pub, ni qu’on lui consacre du temps, il y a des millions de vidéos sur le sujet, on y retrouve les Pour, les Contre et les « moi je m’en fous je joue à FIFA »



Certaines vidéos, très abouties dans leur réalisation, décortiquent le jeu dans ses moindres détails, on nous fait des comparatifs techniques sur le rendu SDR vs HDR, on nous recense les bugs comme le fameux canasson qui disparait pour devenir le cheval invisible (mais qui fait quand même des cacas bien visibles) ou encore le personnage qui se retrouve au beau milieu d’une table de saloon comme si ses particules corporelles étaient imbriquées dans la matière.



Bref il semble que tout a été dit sur ce jeu attendu depuis huit ans par des cohortes de fans aussi impatients que des midinettes en fleur le soir de leur première pyjama party chez Sandy !



Ils ont sans doute raison mais vous le savez aussi si vous êtes un habitué de la chaîne, je ne parle pas que de retrogaming, il m’arrive parfois de vagabonder sur des terres inconnues et d’y commettre des inepties en tout genre.



Sur Gunhed TV je parle de choses que j’aime et comme j’aime cette série, il est difficile pour moi d’en faire l’impasse car ce jeu a consommé pas mal d’heures de ma humble vie sociale. Et puis vous allez le constatez si vous poursuivez cette vidéo, je vais réussir à y insérer de la PC Engine, de l’Amiga, de la Dreamcast et même de la NES !



Et puis le premier jeu de la série Red Dead nommé Red Dead Revolver est sorti il y 14 ans sur PS2 et Xbox, alors on peut considérer ça comme une vieille franchise des jeux vidéo ! Dans l’absolu la PlayStation 2 et la première Xbox, on est dans le retrogaming !



A travers la découverte du coffret collector, je vous invite à une petite promenade à cheval du côté de Valentine ou à venir boire un coup à Saint Denis...





Gunhed TV - https://youtu.be/Wk3Rgks0OC0