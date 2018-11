Dès maintenant, les prochaines exclusivités Xbox One, toujours « offertes » au client du Xbox Game Pass, pourront être téléchargées par les abonnés du service avant leur sortie, pour être lancées dès la seconde de leur disponibilité officielle. Mike Ybarra, vice-président de Xbox, a confirmé la nouvelle sur Twitter, en annonçant que Crackdown 3 serait le premier concerné le 15 février 2019 (Diablo est fou de joie). La version PC pourra aussi être téléchargée sur PC en amont et jouée dès la sortie, soit grâce à la fonction Play Anyhere, soit car le Xbox Game Pass promis pour les ordinateurs personnels sera alors disponible.

Who likes this ?

posted the 11/17/2018 at 04:02 PM by gat