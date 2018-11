Voici des Rumeurs autour de la Ps4 et de la Ps5 :RuthenicCookie sur Reddit avait déjà divulgué la veille que Sony ne serait pas à l'E3 2019, ce qui vérifier le lendemain. Selon lui, la Ps5 serait dévoilée mi-2019 dans le cadre d'un événement similaire à celui de la Ps4. Après cela, Sony reviendrait avec l'événement PSX pour en dévoiler plus 5. Maintenant, il ajoute que Sony prévoirait la date de sortie pour mars 2020, mais pourrait également être reporté à novembre.Selon lui, la Ps5 serait capable de fonctionner à une vitesse stable de 4K avec 60 FPS. La Ps5 serait livrée avec un core Ryzen 8 et elle coûterait 500 $, ce qui serait un prix très raisonnable pour une console de nouvelle génération.Il a également parlé du PsVR 2 et de quelques jeux à venir. Selon lui, le PsVR 2 aurait sa boîte de traitement intégrée à la PS5. La Ps5 aurait une caméra intégrée pour le suivi et une nouvelle manette PlayStation Move serait également fournie. Il a également mentionné que Sony testerait une sorte de gants de réalité virtuelle.La Ps5 accueillerait également quelques derniers jeux Ps4, dont Death Stranding, Ghost of Tsushima et The Last of Us Part 2. Selon lui, Anthem serait encore une fois retardé. Pour récapituler, voici un résumé :- Le PlayStation Experience serait de retour en 2019- Des kits de développement Ps5 serait déjà disponibles- La Ps5 ferait tourner les jeux en 4k/60 FPS- L’annulation de l’E3 2019 de Sony serait due au fait qu’ils n’ont rien de nouveau à montrer.- La Ps5 serait dévoilée à la mi-2019- Les jeux Death Stranding, The Last of Us 2 et Ghost of Tshushima seraient des titres de lancement de la Ps5- Red Dead Redemption 2, récemment publié, serait transféré sur PS5 dans le courant du mois de mars 2020- Ape Escape 4 serait confirmé- Bloodborne 2 ne sortirait pas de sitôtEn attendant bien évidement une annonce officielle...Source : https://segmentnext.com/2018/11/17/playstation-5-release-date-announcment/