C'est en tout cas ce que semble déclarer, utilisateur sur, pour rappel il avaità l', nous pouvons donc lui accorder du crédit.Que dit-il exactement ?Tout d'abord commençons par la date de sortie de la console, son estimation du moins mais surtout du processus qui va suivre pour l'annoncer.La) sans pour autant savoir si il s'agira de la fin d'année ou pas, mais avant celafera une révélation (où, quand, comment, on en sait pas plus) de laLaserait commercialisée en mars 2020 ou novembre.Ce n'est pas tout,va plus loin et nous précise que laserait dotée d'un processeuret que son prix ne serait pas à 399 $ comme la PS4 maisLaserait capable d'afficher duet les développeurs auraient accès aux kits de la console actuellement.Autres sujets (rumeurs) abordés sur le site deserait reporté car rencontrerait des difficultés sur les machines actuelles,plancherait sur de nouveaux sticks de déplacements et annoncerait de nouveaux produits aunotamment leainsi que ses nouveaux controller dédiés à la VR.Autre point, bien que ça soit évident, les jeux à venir commeseront cross-gen avec la PS5.MAJ: Fake apparemment