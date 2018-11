Avec les Game Awards qui se tiendront prochainement aux U.S.A. (7 décembre), on s’attend à une pléthore de trailers nous révélant de nouveaux titres (allez, on croise les doigts pour Rocksteady!), et il est parfois difficile de garder le secret aussi longtemps.



C’est ce qui vient d’arriver à NetherRealm Studios puisque leur top-secret « Mortal Kombat XI » vient de fuiter… à cause d’un de ses doubleurs!



En effet c’est plein de frustration que Lalo Garza, l’homme derrière les voix de Kung Lao et Reptile, a balancé sur Twitter:



« Et bien finalement je peux confirmer que les « professionnels » de Pink Noise Studios ont décidé de retirer mes personnages de Mortal Kombat XI. Quelle tristesse qu’une compagnie qui en voulait tant finisse par prendre des décisions qui affectent les consommateurs et moi-même. Au revoir Kung Lao et Reptile!«



Nul doute que le gars a du se faire taper sur les doigts, mais au moins on peut s’attendre à voir débarquer un « Reveal Trailer » sous peu!



Coïncidence assez marrante car j'ai acheté hier le jeu Mortal Kombat XL pour y jouer avec ma copine et franchement il est vraiment excellent malgré je trouve le peu d'arènes disponible.. Mais le roster de personnages est conséquent, 34 je crois bref vraiment un très bon MK que je vous conseille vivement ^^



PS: Pour ceux qui ont le jeu, y'a que moi qui trouve les attaques XRay un peu abusée ? X) Non seulement elles sont simples à faire mais en plus elle t'arrache pas mal de vie. Et je trouve aussi qu'il y'a des perso clairement au dessus des autres.



J'ai pas encore fait l'histoire donc je peux pas me prononcer à ce niveau là, je suis vraiment noob dans les MK c'est le premier que j'achète j'avais quand même un peu jouer au 9 que j'avais bien aimé. J'ai vu aussi qu'il y'avait pas mal de truc à débloquer.. En tout cas j'aime beaucoup mais c'est plus fun à deux que contre l'IA évidemment x)