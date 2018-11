Voici une Information autour du jeu Gof of War sur Ps4 :TIME a dévoilé son classement des dix meilleurs jeux de l'année :10. Donut County09. Dandara08. Assassin's Creed Odyssey07. Super Mario Party06. Florence05. Red Dead Redemption 204. Subnautica03. Into The Breach02. Spider-Man01. God of WarGod of War est selon eux le GOTY 2018. A noter la place assez basse pour Red Dead Redemption 2 cependant...Source : https://www.resetera.com/threads/the-10-best-video-games-of-2018-time-com.81408/