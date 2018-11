Kamen Rider: Climax Scramble sera disponible le 29 Novembre au Japon et en Asie du Sud (avec les sous-titres en Anglais)Le jeu, nous propose de contrôler pas moins de 31 Riders, avec pour la première fois Heisei rider “Kuuga”.Une nouvelle PUB est arrivé il y a quelques jours, avec Hiroshi Tanahashi et son fils en train de jouer au jeu.

posted the 11/17/2018 at 10:35 AM by leblogdeshacka