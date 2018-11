Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Plus tôt cette année, des jeux diffusés depuis le Cloud, tels que Assassin’s Creed Odyssey et Resident Evil 7, ont été commercialisés sur Nintendo Switch au Japon. Reste à savoir si ces jeux sortiront en Occident. Reggie Fils-Aime a souligné que l'infrastructure Internet haute vitesse nécessaire pour prendre en charge ces jeux n'existait pas aux États-Unis et que les services de streaming de jeu existants aux États-Unis n'étaient pas conformes aux normes de Nintendo, car ils n'offrent pas une expérience vraiment convaincante. Néanmoins, Nintendo accorde une attention particulière au développement du jeu sur le Cloud et, une fois l'infrastructure appropriée créée, de plus en plus de jeux seront diffusés à partir de ce système sur les futures plates-formes de Nintendo....Source : https://nintendosoup.com/reggie-cloud-games-for-switch-not-really-feasible-in-the-west/