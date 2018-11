Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry V :Alors que le jeu ne sort que dans 4 mois, il est maintenant possible de pré-télécharger le titre. Bonne nouvelle, le jeu ne dépassera pas les 100Go. En effet, le jeu ne prendra que 29.66 Go sur votre Xbox One. Pour rappel, le jeu sortira le 08 mars 2019 sur Ps4 et Xbox One...Source : https://www.resetera.com/threads/devil-may-cry-5-is-now-available-to-pre-load-on-xbox-one-29-66gb.80967/