Salut salut, Je voudrais m'acheter une TV 4k pour tout ce qui est film, séries etc mais surtout pour du jeux vidéo. J'ai comme budget 1500 euros max et vu que c'est le black friday je pense trouver de bonnes affaires mais je sais pas quelle caractéristique regarder en priorité. Je vous remercie d'avance pour votre aide.

Like

Who likes this ?

posted the 11/16/2018 at 08:11 PM by nocktis