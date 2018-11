Bonsoir tout le monde,En cette soirée footballistique avec la Ligue des Nations et le match qui va opposer la France et les Pays-Bas dans quelques minutes, quoi de mieux que de se mettre dans le bain avec un peu de Tsubasa. En effet, le tome 4 de En la Liga est disponible dans son intégralité sur. Le tome 5 est bien évidemment déjà commencé et j'espère qu'avec mon collègue de la team TFE, on vous le proposera assez rapidement, mais je ne vous cache pas qu'avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, nos activités professionnelles vont être plus importantes et nous laisseront moins de temps libre surtout pour moi qui m'occupe du clean et de l'édition. N'oubliez pas de nous rendre visite de temps en temps sur nos supports de communication pour rester informés. A bientôt