FALLOUT 76 – L'un des avantages (et inconvénients) de l'industrie du jeu vidéo, est que l'on peut voir à la fois l'endroit et l'envers du décor. Et concernant Fallout 76, on peut dire que c'est le jour et la nuit. Sur Twitter, les gens semblent contents du jeu, tandis que c'est la guerre nucléaire sur Metacritic.



Quand on regarde la sortie de Fallout 76, on ne peut que ressentir une gêne désagréable. Sur les réseaux sociaux, tout semble se passer pour le mieux pour Fallout 76, les joueurs explorent joyeusement la carte seul ou avec leurs amis et construisent leur base pour survivre et reconquérir ce pays envahi par les monstres.



Et puis il y a l'autre côté, les sites où les joueurs notent le jeu en se justifiant avec un commentaire. Et on peut dire que ce n'est pas beau à voir. Sur jeuxvideo.com, le jeu n'a que 10 avis et ramasse un petit 12/20 par des joueurs qui rapportent un moteur daté et des graphismes pauvres, des bugs et glitchs qui sont omniprésents.



Sur Metacritic, c'est encore pire. Le jeu a un score de 2,9 avec plus de 1 000 critiques négatives (contre environ 350 positives), où les joueurs se plaignent de l'absence du push-to-talk et de l'inventaire des coffres limités (on pensait pourtant cela réglé avec l'énorme patch day one de 54 GB, mais qu'a-t-il rajouté du coup ?), sans parler de l'absence de PNJ justifiée par une histoire principale sans intérêt qui enlève toute vie de la carte, les quêtes étant données par des ordinateurs et les magasins tenus par des droïdes. Si l'on pouvait ressortir un seul mot, ce serait la déception. Déception des joueurs et de la communauté qui ont tant voulu croire à ce jeu et qui se retrouvent à devoir créer le jeu eux-mêmes.





Parmi les joueurs de Fallout 76, beaucoup définissent le jeu comme "un des jeux vidéo le moins optimisé", bourré de bugs et de glitchs en tout genre (allant de l'impossibilité de connexion jusqu'à rendre le jeu injouable en bloquant le personnage. Les joueurs pointent aussi du doigt les animations des personnages qu'ils trouvent vieilles (certaines viendraient même de Skyrim, sorti en 2011) et un système de PVP non équilibré au point d'être insupportable (comme par exemple des campeurs à des endroits de quête). Bref, "une honte à la communauté Fallout", pour en citer certains comme DylanMyers246 sur Metacritic. Un autre, dont le pseudonyme est metadubrev2, annonce que Fallout 76 propose "une expérience de jeu horrible"



Bref tout ça pour dire que ça me surprend pas plus que ça le jeu sentait mauvais dès le départ...