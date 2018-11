Probablement un des derniers jeu , et quel super jeu j'avais adoré le 2 j'avais pas fait le 1 bref PARFAIT , gameplayMusique ambiance propreExcepter un boss qui m'a mis la haine , tout c'est bien passéPar contre j'ai fait le 100% (les 50 fantômes) et ca n'a eu aucune influence , jm'attendais a un petit truc non RIENSinon jvous le conseille un des derniers très bon jeu sur 3DS , trouvable a 30e(Leclerc FDP gratuit)Je suis maintenant 100% prêt pour Pokémon Switch