EEDAR, une société du groupe NPD, a publié un rapport détaillant la connexion entre Pokemon GO et Pokemon Let Go GO Pikachu/Eevee aux États-Unis.Selon les recherches de l'EEDAR, plus de 70% des utilisateurs de téléphones mobiles aux États-Unis connaissent le jeu Pokemon GO et 29% ont activement joué au jeu. Cela équivaut à environ 55 millions de personnes aux États-Unis qui ont déjà joué au moins une fois à Pokemon GO.Maintenant, voici où les choses deviennent intéressantes. Selon EEDAR, 24% des joueurs actifs sur Pokemon GO possèdent et jouent également sur Nintendo Switch. 65% de ce groupe a indiqué qu'il envisageait d'acheter un exemplaire du jeu Pokemon Let'Go Pikachu/Eevee. Cela représente environ 15% de la population active totale de Pokemon GO aux États-Unis.En outre, plus de 13% des joueurs Pokemon GO actifs ne possédant pas de Nintendo Nintendo envisagent d'acheter une Nintendo Switch pour jouer au jeu Pokemon Let GO Pikachu/Eevee. Au total, cela représente 28% de la base de joueurs Pokemon GO active, soit 15,4 millions de personnes.Sur la base des données que nous avons reçues, nous comprenons à présent la raison pour laquelle Pokemon Let GO Pikachu/Evee a été développée : pour amener les joueurs de Pokemon GO à acheter en masse la Nintendo Switch. Le rapport prouve que la stratégie de Nintendo porte ses fruits et que l'objectif des 20 millions est atteignable...