Agrégat d'idées mal formulées, d'emprunts rarement compris et d'incroyables soucis de finition transmis de jeu en jeu depuis une décennie, Fallout 76 est une déception de presque tous les instants. Ou plutôt : il ne parvient pas à produire le moindre instant dénué de déception. Bien sûr, l'absence de PNJ est un trou massif dans le flanc du nouveau Bethesda, qui perd du coup ses enjeux, son propos et ce qui faisait une grande partie de l'identité "Fallout". Mais le pauvre Soixante-seize a en vérité le corps plus ajouré qu'une passoire, ici le trou du squelette omniprésent de Fallout 4, là celui laissé par cette structure de quêtes aussi artificielle que déprimante dans ses tonalités. C'est bien simple : il n'a plus pour lui que cet immense monde ouvert bourré de personnalité, de lieux, d'histoire, et la (très) séduisante perspective de s'y perdre avec quelques copains pour en élucider les mystères. Tout le reste est soit insuffisant pour un jeu de ce calibre, soit implémenté en catastrophe comme on rustine en vitesse une feature dans la nuit. C'est la fin d'un grand processus de nivellement technique et philosophique, l'avènement du Fallout apéritif. "Si vous n'êtes pas là, d'autres viendront" semble nous dire Bethesda. Eh bien, qu'ils y aillent.Les cartes de perks font finalement le boulotLe VATS est encore là, à sa manièreL'artisanat poussé est de retourCertaines quêtes qui marchent, et pas mal de belle surprisesLe monde ouvert et les histoires qu'il racontePlaisant en groupeL'OST mélancolique d'Inon ZurFinition, ergonomie, bilan technique : la honte modèle géantLe squelette de Fallout 4 visible partoutLe postulat du système de quêtes ne marche pasDu Fed-Ex très détenduAction omniprésente et bien trop molleLe PvP était une erreurL'interface abjecte et inadaptée à un jeu multiAucun soin du loot