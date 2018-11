À partir de la semaine prochaine, les joueurs vont pouvoir retrouver Sunset Overdrive en boîte sur PC chez leurs revendeurs préférés. Une version physique sera vendue au prix conseillé de 19,99 € et inclura le jeu de base ainsi que tous ses DLC, mais également la bande originale sur CD et un poster double-face.

posted the 11/16/2018 at 05:17 PM by gat