Les appareils Scarlett sont les consoles de nouvelle génération de Microsoft et ne sont pas attendus avant 2020, mais en 2019, la société prévoit de sortir une console sans disque. Et si cela vous rend nerveux parce que vous avez une grande collection de disques physiques pour votre Xbox actuelle, Microsoft vous couvre.



En plus de la nouvelle console, il y aura un programme 'disc-to-digital' qui, comme son nom l'indique, transforme vos jeux physiques en téléchargements numériques. L'idée est que vous pouvez apporter votre disque chez un détaillant participant (comme le magasin Microsoft) et échanger votre disque contre un téléchargement numérique.



L'objectif de la nouvelle console est d'abaisser le prix du matériel. Actuellement, il en coûte environ 299 $ pour acheter dans la famille Xbox One de dispositifs, Microsoft cherche à réduire ce prix par peut-être jusqu'à 100 $ ; le nouveau prix de la console devrait être de 200 $ ou moins.

Beaucoup sont anti-game stream ou demat à la base mais à ce prix (surtout si on a pas trop de latence et une bonne connexion), ça peut valoir le coup, si on veut avoir les deux console, genre PS5 + Scarlett. Pour celui qui a la Switch encore plus, les gamers pourraient jouer à tout pour bien moins que sur cette gen.Donc 400€ la PS5 + - 200€, ça peu être cool.Voir reprise d'une PS4 Pro pour 150€, ça ferait 250 + 200: 450€ les deux consoles, voir un peu moins.Puis ça va surement baisser au fil du temps.Ca pourrait être interessant pour beaucoup de gamer.