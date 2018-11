Voici une Information autour du jeu Final Fantasy XIII :Le comparatif est disponible ici :Pour commencer, le jeu comporte deux modes graphiques : le mode graphique, qui donne la priorité à la résolution, et le mode performance, qui, comme son nom l’indique, donne la priorité au frame-rate. Évidemment, le frame-rate est beaucoup plus stable dans la dernière, et si la première voit certaines baisses de sa frame-rate, elle affiche un nombre de pixels plus élevé. En mode graphique sur Xbox One X, le jeu Final Fantasy XIII est restitué à une résolution native de 3072 × 1728. En mode performance, la résolution passe à 1024 × 576, soit la même chose que sur la Xbox One S et la Xbox 360 d'origine. Cependant, les deux modes des deux variantes de la Xbox One utilisent également des cinématiques pré-rendues de meilleure qualité…Source : https://gamingbolt.com/final-fantasy-13-on-xbox-one-x-has-two-graphical-modes-can-render-at-1728p