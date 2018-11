Namco-Bandai, vient d'officialiser la date de sortie du jeu One Piece : World Seeker, avec une édition collector pour les fans. Et je pense que vu le prix, elle s’adressera surtout au fan au vu du prix.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-L'OST sur CD-Le Season Pass-Une figurine de Luffy de 21cm-Une figurine du fruit Gum-GumEt c'est tout, pour la modique somme de 159.99€ (outch!!! ).Namco-Bandai, nous la joue Square-Enix avec leurs prix de maboule mentale.Perso, ça vaut 100-120€ grand maxBonus de préco de la boutique Namco-Bandai Store

posted the 11/16/2018 at 02:32 PM by leblogdeshacka