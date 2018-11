Officialisé depuis hier soir,s’apprête à débarquer surdés aujourd'hui suretCe n'est pas tout,nous propose aussi de découvrir les configurations requises :Windows 7 SP1 et plus8 GBIntel Core i5-3470 / AMD FX-6300Geforce GTX 750 Ti / Radeon R7 260X30 GBWindows 108 GBIntel Core i5-4690 / AMD FX-8350Geforce GTX 970 / Radeon R9 290X30 GB

Like

Who likes this ?

posted the 11/16/2018 at 02:21 PM by leonr4