"Oui ils sont à l’écoute des indé. Microsoft a été le premier à vouloir mettre en avant sur console les jeux indépendants. Il s’agissait d’un marché en plein boum, alors pourquoi fermer les yeux dessus."

"Ils sélectionnent des jeux qu’ils estiment de qualité et qui pourront bien entendu plaire à la communauté Xbox. Une fois que l’on fait partie du programme, la team ID@Xbox fait en sorte d’aider le studio concerné. Et par aider c’est par exemple, la possibilité de présenter le jeu dans divers salons internationaux, faciliter les rencontres avec des pro et la presse. Et il y a également via une plateforme unique pour les dev, tout un processus d’accompagnement et de conseils pour les aider à sortir le jeu en bonne et due forme."

"Pour les joueurs, ce sont des services intéressants. D’un point de vue développeur, il y a un calcul à faire au niveau de la rentabilité. Et c’est assez complexe lorsqu’on est indépendant, il faut à la fois être connus mais aussi faire assez de recettes pour rentabiliser la production. Est ce qu’on peut réunir ces 2 objectifs avec ce genre de solutions ? A voir. En tout cas, nous réfléchissons dessus."

Vu que le jeu fait parti du programme ID@XBOX, j'en ai profité pour demander si Microsoft était à l'écoute des studios indé. Voici la réponse que j'ai obtenu:Effectivement, à l'époque de la Xbox 360, la firme de Redmond à été la première à déceler l'intérêt de mettre en avant les jeux indé sur consoles. Au début de la Xbox One le constructeur a appliqué une politique très impopulaire auprès des indé mais c'est rattrapé avec le programme ID@XBOX.Enfin j'ai abordé la question du Play Anywhere et du Game Pass, mais il semblerait qu'intégrer ces services soit un dilemme pour les petits studios.