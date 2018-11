Parc Astérix nouveau roller coaster prévu:4 catapultages (aussi nommé « launchs ») en avant, mais également dans le sens inverse23 séquences « Airtimes » : le record mondial pour une montagne russe métallique.une descente à 101° : à titre de comparaison, le Tonnerre de Zeus affiche une chute à 55°Vitesse maximale : 107km/hHauteur maximale : 51mConcernant la capacité, 20 passagers embarqueront par train (au nombre de 3) pour parcourir à toute vitesse les quelques 1361m de rails. Au total, l’attraction durera environ 1min40 et affichera une capacité horaire de 1260 personnes (ndlr : 850 Tonnerre de Zeus ; 1400 Oziris).Simulation en 3D:Selon les rumeurs se faisant particulièrement insistantes, tout semble indiquer que cette nouvelle attraction prendra place juste derrière La Trace du Houra, comme l’indique ce schéma :Une nouvelle attraction Harry Potter arrive à Universal’s Islands of Adventure en 2019Le 1er Octobre, Universal Orland Resort a dévoilé un premier visuel promotionnel pour sa nouvelle attraction « Harry Potter », alimentant les discussions passionnées autour de cette nouveauté.L’image semble confirmer que la Forêt Interdite sera au coeur de l’expérience, et que les visiteurs pourront y retrouver les nombreuses créatures magiques qui peuplent les environs, à l’image des Lutins de Cornouailles. Ce choix semble logique, au vu du positionnement géographique de l’attraction, dans les environs de Poudlard, visible au loin sur le concept. Un étrange bâtiment, semblable à des ruines, occupe une place importante sur le tracé de la montagne russe.Chantier de l'attraction:Jurassic Park – The Ride va devenir Jurassic World