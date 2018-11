Après avoir annoncé que le Season Pass sera d'office dans la boite, voici que la box du jeu Travis Strike Again : No More Heroes se dévoile.Plutôt jolie la box, malgré le macaron Season Pass Includes.Le jeu sera disponible le 18 janvier 2019 en exclusivité sur Switch.

posted the 11/16/2018 at 10:54 AM by leblogdeshacka