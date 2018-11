Bon, le gars qui a annoncé 24h avant tous les autres la non-présence de Sony à l'E3 2019 a quelques infos en plus. Sachant que les plus connus insiders parlent tous de 2020, qui croire?

Pour résumé, une première annonce mi-2019 et tous les détails au PSX2019.



MAJ : infos en plus. Il parle de 4k/60 fps. (pour moi ça veut rien dire, tout dépend de l'ambition du jeu).

EA galère avec Anthem et le jeu sera reporté.





Le texte brut ci-dessous.





PS experience returning, Most devs already have dev kits for ps5 ( Spoiler: It’s a monster), Sony prepping hard for ps5 and one of the reason for no e3 next year because they blew all their load this year and got nothing new to show next year (They want to show new stuff at psx)



Small reveal mid 2019, Big one at psx, Plans might change though



Remember the very first ps4 reveal ? Something like that but hey then again Plans might change



Nope it’s coming soon because Anthem is being tested on one of the dev kits, It’s coming in the next 1-1.5 years and boy it’s a beast