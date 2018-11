Tests

Dark Souls 3 : GOTY

Et voilà, un autre Dark Souls Like de fait.Après ma tite déception sur The Surge, c'est avec grand plaisir que je me suis lancé dans ce dernier volet (?) de la saga.Après une courte intro, le jeu nous lance dans l’aventura sans trop d'informations, comme à son habitude.Les cinq seigneurs des cendres se sont fait la malle et il est de votre devoir de les ramener sur leurs trônes.J'ai juste du crever des dizaines et des dizaines de fois... maudissant les développeurs sur 5 générations mais le travail est accompli.GAMEPLAY :Pour ceux qui connaitraient pas encore, DS est un jeu d'aventure basé sur l'apprentissage par l'échec.Votre personnage évolue selon votre façon de jouer, cad que vous distribuer les points de stats selon votre désir.Chaque arme dispose de coups légers et lourds qui consomment votre stamina à chaque attaque, parade ainsi que sorts lancés et roulades.On se balade dans un monde divisé en plusieurs zone accessibles par les bonefire.Zones ou le joueur peut récupérer ses vie, faisant au passage respawn chaque ennemi dit "normal".Le jeu ne donne pas beaucoup d'indication sur le trajet à suivre, du coup, vous pouvez décider en partie de quelle zone vous voulez vous occuper.Le jeu est bourré de raccourcis, chemins dérobés, lieux à découvrir... C'est vraiment l'un des points fort de la série.Certains lieux sont mêmes optionnels... parfois chaud à découvrir sans l'une ou l'autre aide choppé sur un guide.Pour ceux qui connaissent le principe mais pas encore joué à ce DS, le gameplay reste identique à ceci près que maintenant, on se prend une barre de MP.Qui fait donc, que les classes mages se gèrent comme dans un RPG traditionnel. Les flasque d'Estus peuvent être partagées en 2 catégories, l'un rend des HP et l'autre des MP.Donc RAS de ce côté là par contre, gros soucis pour le ciblage des ennemis.Celui-ci est ridiculement petit et pose problème dès qu'on est plus à une certaine distance de l'ennemi ciblé.Il faut quasi être en range de l'attaque d'un ennemi pour pouvoir le cibler, chose complètement absurde quand on joue une classe mage/pyro/clerc.Ces classes sont justement faites pour être joués à distance mais la limite du range de ciblage est tellement courte, qu'elle oblige les classes "mage" à aller presque au C-à-C et limite se retrouver dans le range d'attaque des plus gros ennemis ou plus rapides.Problématique surtout quand certains ennemis/boss, peuvent nous tirer dessus (magies/flèches) de bien plus loin.Et dès lors qu'on est entouré de plusieurs ennemis, il suffit de s'éloigner un peu de l'adversaire cibler pour que le jeu cible automatiquement un autre ennemi plus proche sans rien demander ou si aucun ennemi plus proche, la camera se libère et si un sort était sur le point d'être lancé, celui-ci par dans une toute autre direction que sur l'ennemi que vous aviez ciblé.Changer de cible manuellement est, aussi parfois, peu instinctif, tenter de cibler un ennemi, même seul, qui n'est pas dans un certain angle est souvent voué à l'échec (Ex : Un ennemi proche du bord de votre écran), la caméra se repositionnant derrière le personnage.Bref, un très gros soucis. Qui n'existait pas dans les précédents Souls.C'est pour moi, le pire verrouillage de cible qu'il m'ait été donné de gérer dans un jeu.D'autres soucis moins sérieux (mais bon, 2017 quand même) comme certains sorts qui traversent les ennemis/boss sans les toucher, des ennemis qui balancent des sorts à travers les murs ou qui rentrent dans les murs et restent bloqués...Côté PVP... Pas toujours évident. Certains combats se déroulent normalement, d'autres fois, mon adversaire me touchait alors que son arme me ratait d'au moins 2 mètres.D'autres fois, je tuais mon adversaire comme s'il n'essayait pas de se protéger... je suppose que pour lui, mon arme devait aussi le rater d'au moins 2 mètres de distance.Bizarre... j'ai une connexion de 100Mbit/s.REALISATION :La DA est vraiment superbe.D'entrée de jeu, on a droit à de beaux décors, détaillés, de beaux panoramiques et ça n'arrête pas, jusqu'à la fin.Le détail est vraiment un autre point fort du jeu, les décors sont variés et vraiment riches.Le bestiaire n'est pas en reste, on a droit à une douzaine de boss parfois assez impressionnants.Côté framerate, cela faisait bien longtemps que je n'avait pas assisté à d'aussi grosses chutes de framerate dans un jeu.J'ai même eu des combats ou le framerate devait tourner autour des 10fps. (One S)Heureusement, je n'ai compté que 3 de ces moments sur une session de près de 100heures de jeu.Mais autre que ça, RAS.Les quelques musiques renforcent l'atmosphère du jeu.Les DLC, sont tout aussi réussis... sauf peut-être la première partie du DLC Ringed City.The Dreg Heap... qui n'est absolument pas fun à jouer, plutôt court et très inégale en terme de DA par rapport au reste du jeu.En résumé,J'ai beaucoup aimé le jeu.Quelques soucis de target lock mais rien d'insurmontable. Je prend toujours autant de plaisir à passer par un endroit déjà visité et découvrir un passage dérobé qui m'amène vers une autre zone.Le challenge bien dosé du jeu. (la plupart du temps)En gros, si vous cherchez du DSlike et que vous devez n'en prendre qu'un, ne cherchez pas plus loin... Prenez l'original et oubliez le reste. (sauf si sur PS4, ou l'alternative est Bloodborne)+ Richesse globale du jeu (lieux, équipements, boss, etc...)+ Level design soigné et riche en détails+ Ambiance+ Challenge bien dosé+ Durée de vie- Distance de verrouillage des cibles trop petite quand on joue une classe Mage.- Verrouillage des cibles en défaut cause du point précédent.- Framerate./10