y'a la Maj 1.5 ( que j’attends depuis bel lurette) qui viens de sortir !-elle comprend 11 nouvelles musiquesle truc que je comprend pas, c'est que y'a eu absolument zéro comm de la part de l'éditeur sur cette maj, ça sort de nul part Oo ( a moins que j'ai loupé un truc, mais je trouve 0 news ou communication de l'annonce d'une maj 1.5)bref, bon jeu. je go Tryhard les nouveaux sons.

Like

Who likes this ?

posted the 11/15/2018 at 08:49 PM by rbz