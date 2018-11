Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Dans une récente interview accordée à Kotaku, Reggie Fils-Aime a abordé divers sujets, dont le prochain jeu Super Smash Bros. Ultimate. Au cours de l'entretien, Kotaku a évoqué le Season Pass et expliqué que les fans souhaitaient que Waluigi soit inclus dans le jeu. Reggie a réagi en affirmant que Nintendo avait déjà choisi les combattants des DLC et que rien ne changera. Lorsqu'on lui a demandé si Waluigi figurait sur la liste des DLC, Reggie a déclaré : «Nous ne sommes pas ici pour discuter de cela à ce stade-ci. » Enfin, il a réitéré que Nintendo prévoyait de ne publier que cinq packs de contenu téléchargeable pour le jeu Super Smash Bros. Ultimate, et qu' il n'y aura absolument aucune micro-transaction. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://nintendosoup.com/reggie-zero-microtransactions-in-super-smash-bros-ultimate-cant-talk-about-waluigi/