Bonjour à tous,Je voulais partager avec vous le nouvel extrait de mon roman Thrènes (mélange de science-fiction et d'horreur). Je le lis cette fois en m'inspirant de Jean Topart dont la voix de narrateur dans Brisby et le secret de NIMH m'avait beaucoup marqué (il doublait également dans Ulysse 31). N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et à me dire ce que vous en pensezPour en savoir plus, je reviens sur Jean Topart et mes références ici : https://en.tipeee.com/icare/news/48007