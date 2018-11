Article à l'arrache.



Nvidia a officiellement reconnu les soucis qui affectaient leurs cartes HDG.



Pas trop tôt me direz-vous.



Depuis quelques temps, les avis négatifs pullulaient sur les internets, il aura fallu un secours de samsung pour faire peser la balance.



Pour ceux affectés, il faut télécharger GPU-Z et regarder au niveau de la mémoire, visiblement, ce serait un soucis d'hynix, mais pas eu le temps / la flemme de creuser plus que ça, et la vérité est sans doute ailleurs.



Une V2 devrait sortir, reste à savoir quand et comment les reconnaitre via les sites de commerces. Sans doute qu'il y aura une dénomination différente.



Bref, n'achetez pas pour l'instant, elles prennent feu, littéralement.