Salut à tous,J'espère que tout le monde va bien!j'ai réalisé une illustration de Diva récemment et j'avais envie de la partager avec vousqu'en pensez-vous ?Vous pouvez voir une vidéo du croquis de base juste là :A bientôt!

Who likes this ?

posted the 11/15/2018 at 05:27 PM by cristoeuf