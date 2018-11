Voici une Information concernant le Studio Square-Enix :Il ya peu, Square Enix a déposé une marque au nom de «Last Idea». Le compte Twitter @LASTIDEA_RPG a également été découvert. Bien que nous ne puissions pas confirmer que Square Enix exploite le compte Twitter, sa date de rattachement d’octobre alors que le dépôt de marque n’a pas été rendu publique qu'n novembre suggère la propriété de Square-Enix. Ce nom ressemble étrangement à une autre série de Sakaguchi, comme Final Fantasy, Lost Odyssey et Last Story. Reste à savoir ce qui se cache derrière ce nom...Source : https://www.resetera.com/threads/square-enix-filed-a-trademark-for-%E2%80%9Clast-idea%E2%80%9D.80976/

posted the 11/15/2018 at 05:01 PM by link49