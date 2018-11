Analyse technique de Spyro Reignited Trilogy par Digital Foundry :







Résumé :

- Le jeu a été refait entièrement avec l'Unreal Engine 4 contrairement à Crash Bandicoot N.Sane Trilogy qui utilisait un autre moteur graphique.- SSS ajouté aux ailes de Spyro.- Les temps de chargement sont deux fois plus longs que ceux de la version PS1.- Sur XB1 le jeu tourne en 1600x900p.- Sur PS4 en 1920x1080p.- Sur PS4 Pro et XB1 X c'est en 2560x1440p.- Toutes les versions utilisent du TAA.- Tous les effets et réglages graphiques sont identiques, le seul avantage sur XB1 X consiste sur les ombres qui semblent plus propres.- Le jeu ne supporte pas le HDR.- Toutes les versions sont en 30fps, mais le jeu souffre tout de même d’une mauvaise cadence de cadrage.- Globalement, les graphismes mis à niveau sont fantastiques et le framerate est stable malgré la mauvaise cadence de cadrage et la qualité globale du jeu est meilleure que celle des jeux originaux.