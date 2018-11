Demain pour 26.31 euros ..... C'est le Pack Fondateur avec tous les Champions . La version gratuite Free To Pay .



Ca tombe bien je comptais l' essayer ..... Sur Xbox One , et Warframe aussi tiens .



Enfin en tout cas c'est toujours un jeu de + .



http://www.jeuxvideo.com/news/957275/smite-les-dieux-s-affronteront-dans-l-arene-sur-nintendo-switch-des-demain.htm