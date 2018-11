C'est tellement beau et prenant que nous n'avons pas vu le temps passer.

Note

Yo ! Comme j'ai vu que personne ne l'avait publié avant moi, je me suis permis !Un indice, ça sent très bon !Cela fait plusieurs mois que la sériea pris fin. Pour exciter les fans de la licence, la, accompagnée de papa, s'est lancée dans la conception d'un tout nouveau long-métrage,. « Broly »... Voici un nom, un élément facile pour attirer les spectateurs. De prime abord, nous ne nous attendions à rien, mais au fil des vidéos promotionnelles, une certaine hype s’était emparée de nous. Un mois avant la sortie officielle, différentes personnes ont été sélectionnées pour voir cette nouvelle aventure avant le monde entier, nous étions dans la salle, alors ?La partie visuelle est sans doute le point fort de ce nouveau film., quelque chose de plus moderne à l'écran. Des zooms prononcés sur les personnages, une caméra dynamique qui intensifie les combats, des effets de lumière pétants et colorés, c'est ça. Il y a un petit côtéqui se dégage de tout cela, mais sincèrement, ça passe vraiment bien.Nous avions également peur... Peur de l'abus d'effets spéciaux prononcés en CGI, avec des personnages en 3D qui fatiguent les mirettes au bout de quelques minutes... Pas de panique, le rendu est pétant, la modélisation des divers protagonistes est à tomber, le tout passe parfaitement, vous pouvez souffler. Nous sentons que, sans trop dénaturer l'univers de. De plus, les combats sont d'une fluidité sans nom qui nous a explosé les pupilles. C'est tellement beau et prenant que nous n'avons pas vu le temps passer. Impressionnant !Autre point où nous n'attendions pas grand-chose : l'histoire. Le film commence en douceur en se penchant sur différents points surprenants et déroutants, qui bousculent les ouvrages précédentes, les effacent littéralement, et. Plusieurs époques sont exhibées pour comprendre certains aspects et finir sur un « ah ouais, c'est bien pensé ». Nous avons bondi de notre siège, nous avons été émus, touchés, excités... Un peu comme si nous étions dans des montagnes russes et que notre cœur ne faisait que s'emballer.La partie sonore, elle, n'est pas du tout mauvaise et est en adéquation avec une scène projetée devant nos yeux.. Pour faire simple, tous nos sens sont aux aguets, l’ouïe est stimulée pour agiter les neurones, c'est un régal. Les sensations sont nombreuses, quand le générique finale s’achève, nous reprenons nos esprits et nous soufflons., c'est bien ? C'est au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer,. Ce film nous fait voyager, nous transporte dans un univers particulier, nous fait oublier nos soucis et nous laisser imaginer des choses (prometteuses) pour l'avenir. Le seul vrai gros point négatif que nous pouvions le reprocher réellement, la censure. Pas de sang, pas d'égratignures, pas de petits bobos... Mais bon,est tellement éclatant, énergique, ardent et féroce, que nous passons outre ce genre de petits détails. Bref, un film à voir et à revoir.