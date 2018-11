Déjà cinq ans que laa été lancée. Au cours de cette période, la console s'est écoulée à plusde 86,1 millions d'unités, et plus de 777,9 millions coté software dans le monde.Découvrez quelques statistiques de ladans l'infographie ci-dessous :

Like

Who likes this ?

posted the 11/15/2018 at 03:07 PM by leonr4